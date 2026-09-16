Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Bordo-mavililer, Papara Park'ta sarı-kırmızılı ekibi ağırlayacak. Futbolseverler ise Trabzonspor - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte TS GS derbisi öncesi tarih, saat, stadyum, yayın ve son gelişmeler...

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 6. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının tarihi belli oldu. Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar çok sayıda kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki rekabetin geçmiş maçlarında Galatasaray'ın galibiyet sayısı Trabzonspor'un önünde bulunuyor. 2026 yılındaki önceki lig buluşmasında ise iki ekip Papara Park'ta karşı karşıya gelmişti. İki takımın geçmiş karşılaşmaları, TS GS derbisinin Türkiye futbolundaki önemli rekabetlerden biri olduğunu ortaya koyuyor. İşte TS GS derbisi öncesi tarih, saat, stadyum, yayın ve son gelişmeler...

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 19 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

TS GS derbisi saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Trabzonspor'un sahası Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ HAFTA?

TS GS karşılaşması Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 üzerinden canlı takip edilebilecek.

TS GS DERBİSİ PAPARA PARK'TA OYNANACAK

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki kritik mücadele bordo-mavili ekibin sahasında oynanacak. Papara Park, 19 Eylül Cumartesi akşamı Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Trabzonspor Kulübü, derbi karşılaşmasının biletlerini 15 Eylül'de satışa çıkardı. Karşılaşma öncesinde taraftarların mücadeleye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI İÇİN GERİ SAYIM

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak mücadele, iki takım açısından da sezonun önemli karşılaşmalarından biri olacak. Trabzonspor, Papara Park'ta taraftarının desteğini arkasına alarak Galatasaray karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek. Bordo-mavili ekipte teknik direktör değişikliğinin ardından takımın yeni dönemdeki performansı da yakından takip ediliyor.

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında Hüseyin Çimşir görev yapmaya başladı. Çimşir yönetimindeki bordo-mavililerin Galatasaray karşılaşmasındaki performansı, derbi öncesinde merak edilen başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Galatasaray ise deplasmanda oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılarak lig yarışındaki konumunu güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı. Galatasaray Kulübü, 14 Eylül'de yaptığı açıklamada takımın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Trabzonspor karşılaşmasına yönelik çalışmalara başladığını duyurdu.

GALATASARAY'DA OSIMHEN GELİŞMESİ

Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı takımda en çok merak edilen konulardan biri Victor Osimhen'in durumu. Nijeryalı golcü, Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrasında gündeme geldi. Osimhen'in Trabzonspor karşısında forma giyip giyemeyeceği konusunda sağlık kontrollerinin ve antrenmanlardaki durumunun belirleyici olması bekleniyor. Güncel haberlerde oyuncunun maçta görev alıp alamayacağına ilişkin kararın karşılaşmaya yakın süreçte netleşeceği aktarılıyor. Bu nedenle Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki hücum planında Osimhen'in durumunun önemli bir başlık olması bekleniyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY REKABETİNDE 106. LİG RANDEVUSU

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar çok sayıda kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki rekabetin geçmiş maçlarında Galatasaray'ın galibiyet sayısı Trabzonspor'un önünde bulunuyor. 2026 yılındaki önceki lig buluşmasında ise iki ekip Papara Park'ta karşı karşıya gelmişti.

İki takımın geçmiş karşılaşmaları, TS GS derbisinin Türkiye futbolundaki önemli rekabetlerden biri olduğunu ortaya koyuyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ SATIŞTA

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray ile oynanacak karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı. Kulübün 15 Eylül'de yaptığı resmi duyuruya göre bilet satışları başladı. Trabzonspor'un açıkladığı fiyatlar arasında VIP Platinum B tribünü için 25 bin TL, VIP Platinum A/C için 20 bin TL ve VIP Gold için 15 bin TL'lik fiyatlar yer aldı. Bilet satışına ilişkin detaylar kulübün resmi kanallarından takip edilebiliyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇINDA GÖZLER İLK 11'LERDE

Derbiye kısa süre kala futbolseverlerin takip ettiği başlıklardan biri de iki takımın muhtemel ilk 11'leri. Trabzonspor'da teknik heyetin sahaya çıkaracağı kadro, maç öncesindeki antrenmanlar ve oyuncuların son durumuna göre şekillenecek.

Galatasaray'da ise özellikle Osimhen'in sağlık durumu ilk 11 planlaması açısından önem taşıyor. Bunun yanı sıra Okan Buruk'un yoğun fikstür içerisinde kadro tercihlerinin nasıl olacağı da merak ediliyor. İki takımın kesin ilk 11'leri maç saatinden önce kulüpler tarafından açıklandığında netleşecek.