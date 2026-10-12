Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Ligde istediği sonuçları alamayan iki takım da kötü gidişata son vererek haftayı üç puanla kapatmayı hedefliyor. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak Eyüpspor-Göztepe maçı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler “Eyüpspor-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?”, “Eyüpspor maçı canlı izle” ve “Göztepe maçı ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. İşte maçın yayın bilgileri, takım analizleri ve karşılaşma öncesi son gelişmeler…

Eyüpspor-Göztepe maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Eyüpspor ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmayı amaçlıyor. Eyüpspor'da teknik direktör değişikliğinin ardından gözler Mustafa Dalcı'nın ilk maçına çevrilirken Göztepe, deplasmanda puan arayacak. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İşte Eyüpspor-Göztepe maçı öncesinde merak edilen tüm detaylar…

EYÜPSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Eyüpspor-Göztepe maçı, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

EYÜPSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EYÜPSPOR KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Eyüpspor, Süper Lig'de sezonun ilk bölümünde istediği sonuçları almakta zorlandı. İlk altı maçında yalnızca bir galibiyet elde eden İstanbul temsilcisi, beş karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde alt sıralarda bulunan eflatun-sarılı ekip, Göztepe karşısında kazanarak hem puanını artırmayı hem de moral bulmayı hedefliyor.

Sezonun ilk haftalarında hücum üretkenliği ve savunma performansıyla ilgili sorunlar yaşayan Eyüpspor, özellikle son karşılaşmasında aldığı ağır yenilginin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Fenerbahçe karşısında alınan 8-0'lık mağlubiyetin ardından Özhan Pulat görevinden ayrılırken takımın başına Mustafa Dalcı getirildi.

Yeni teknik direktör yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Eyüpspor, Göztepe maçını yeni bir başlangıç olarak görüyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde daha dirençli bir oyun ortaya koyarak üç puana ulaşmak istiyor.

MUSTAFA DALCI EYÜPSPOR'UN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Eyüpspor'da teknik direktör değişikliğinin ardından gözler Mustafa Dalcı'ya çevrildi. İstanbul temsilcisinin başında ilk karşılaşmasına Göztepe karşısında çıkacak olan deneyimli teknik adam, takımın performansını yükseltmeyi amaçlıyor.

Eyüpspor'un özellikle savunma organizasyonunu geliştirmesi ve hücumda daha fazla pozisyon üretmesi gerekiyor. Göztepe karşısında alınacak olumlu bir sonuç, takımın ligdeki konumunu iyileştirmesi açısından önemli olacak.

Ev sahibi ekibin teknik direktör değişikliğinin ardından sahaya nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacağı da karşılaşmanın dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.

GÖZTEPE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Göztepe de Süper Lig'de sezonun ilk haftalarında istediği sonuçları alamadı. İzmir temsilcisi, ilk altı maçında üç beraberlik ve üç mağlubiyet alarak üç puan topladı. Henüz galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor deplasmanında bu seriyi sona erdirmek istiyor.

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, sezonun ilk bölümünde zaman zaman hücumda etkili performanslar sergilese de bu oyununu galibiyetlere dönüştürmekte zorlandı. Rakip fileleri havalandırdığı maçlarda savunmada yaşadığı sorunlar, takımın puan kayıplarında belirleyici oldu.

Göztepe, Eyüpspor karşısında hücumdaki üretkenliğini korurken savunmada daha dikkatli bir görüntü sergilemeyi hedefliyor. Deplasmanda alınacak üç puan, İzmir temsilcisinin sezonun geri kalanı için moral kazanmasını sağlayabilir.

EYÜPSPOR İLE GÖZTEPE ARASINDA KRİTİK MÜCADELE

Eyüpspor-Göztepe karşılaşması, iki takımın da ligdeki konumu nedeniyle önem taşıyor. Ev sahibi Eyüpspor, teknik direktör değişikliğinin ardından çıkacağı ilk maçta galibiyet ararken Göztepe ise sezonun ilk üç puanını almak için sahaya çıkacak.

Eyüpspor'un saha avantajını kullanmak istemesi ve Göztepe'nin deplasmanda sonuç alma hedefi, mücadelede iki takımın da kontrollü ancak galibiyete dönük bir oyun sergilemesine neden olabilir. Karşılaşmanın sonucu, iki ekibin ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi açısından belirleyici bir adım olabilir.

MUHTEMEL 11'LER



Eyüpspor: Emre, Talha, Jules, Anıl, Giordano, Massanga, Yao, Costa, Michalak, Boutobba, Abdullahi.



Göztepe: Arda, Taha, Ege, Bokele, Arda Okan, Akonnor, Rhaldney, Miroshi, Henrique, Janderson, Juan.

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Göztepe maç günü paylaşımı

Bugün 12 Ekim 2026 #GöztepeninMaçıVar https://t.co/JDIIf3zqFE — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 11, 2026