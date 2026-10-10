Gençlerbirliği evinde Amed SK ile berabere kaldı!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği evinde Amed SK ile berabere kaldı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği evinde Amed SK ile berabere kaldı
Ev sahibi ekibin gollerini 54. dakikada Rafael Luis ve 90+2. dakikada Thalisson kaydetti.
Amed SK'nın golleri ise 25. dakikada penaltıdan Dia Saba ve 67. dakikada Samuel Ballet'ten geldi.
Amed SK puanını 14'e çıkarırken, Gençlerbirliği de 8 puana yükseldi.
Başkent ekibi ligin 8. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Amed SK ise Konyaspor'u konuk edecek.