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Gençlerbirliği evinde Amed SK ile berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği evinde Amed SK ile berabere kaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Gençlerbirliği evinde Amed SK ile berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği evinde Amed SK ile berabere kaldı

Ev sahibi ekibin gollerini 54. dakikada Rafael Luis ve 90+2. dakikada Thalisson kaydetti.

Amed SK'nın golleri ise 25. dakikada penaltıdan Dia Saba ve 67. dakikada Samuel Ballet'ten geldi.

Amed SK puanını 14'e çıkarırken, Gençlerbirliği de 8 puana yükseldi.

Başkent ekibi ligin 8. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Amed SK ise Konyaspor'u konuk edecek.

#Gençlerbirliği #Konyaspor #Trendyol Süper Lig #Galatasaray #Amed SK
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