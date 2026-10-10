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Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK yenişemedi!

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK, Alanya’da golsüz berabere kaldı.

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Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçta 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Corendon Alanyaspor; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan oldu. Erzurumspor FK ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 8 puan oldu.

Ligin gelecek haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Erzurumspor FK ise sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

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