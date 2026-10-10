Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK yenişemedi!
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK, Alanya’da golsüz berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçta 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Corendon Alanyaspor; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan oldu. Erzurumspor FK ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 8 puan oldu.
Ligin gelecek haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Erzurumspor FK ise sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.