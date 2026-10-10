Gençlerbirliği-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği'nin ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Gençlerbirliği-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği'nin evinde oynanacak olan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SK MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SK MAÇI NE ZAMAN?
Gençlerbirliği-Amed SK maçı 10 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 13.30'da oynanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-Amed SK maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanacak.
ASpor CANLI YAYIN