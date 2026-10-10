Gençlerbirliği-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği'nin ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Gençlerbirliği-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm detaylar...