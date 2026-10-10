Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Alanya'nın ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm detaylar...