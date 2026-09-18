Kasımpaşa - Tümosan Konyaspor | CANLI (Kasımpaşa - Tümosan Konyaspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında perde İstanbul'da açılıyor. Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'u mağlup ederek yenilgisiz serisini sürdürmek istiyor. Konuk ekip ise Trabzonspor galibiyetinin ardından deplasmanda iyi bir sonuç almak için sahada yer alıyor. İki takım arasındaki müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Jessen, Ilie, Mouanga, Winck, Kerem, Mendes, Ali Yavuz, Rafferty, Güven, Benedyczak

Konyaspor: Bahadır Han, Masuaku, Adil, Baniya, Uğurcan, Jevtovic, Toth, Melih, Gonçalves, Deniz, Muleka

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa - Konyaspor maçı 18 Eylül 2026 Cuma günü oynanıyor.

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 20.00'de başladı

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Konyaspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanıyor.

KASIMPAŞA YENİLGİSİZLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Sezona dikkat çeken bir başlangıç yapan Kasımpaşa, ilk 5 haftada mağlubiyet yaşamadı. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puan topladı.

Kasımpaşa, son olarak Gençlerbirliği deplasmanında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi kazanmayı başardı. Bu sonuçla puanını 11'e yükselten İstanbul temsilcisi, 6. haftaya yenilgisiz bir şekilde giriyor. Takımın gol yollarındaki önemli isimlerinden Adrian Benedyczak da performansıyla dikkat çekiyor. Polonyalı forvet, ilk haftalarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı. Kasımpaşa'nın hedefi, Konyaspor karşısında da puan alarak yenilmezlik serisini devam ettirmek olacak.

KONYASPOR 4 MAÇLIK YENİLGİ SERİSİNE SON VERDİ

Tümosan Konyaspor ise 6. hafta öncesinde moral kazandı. İlhan Palut yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor'u Rajmund Toth'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuç Konyaspor'un ligdeki 4 maçlık yenilgi serisini sona erdirdi. Konyaspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa karşısında galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.