Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe-Eyüpspor maçı değerlendirmesi: Kerem değişik bir futbolcu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında tarihi bir skorla sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Usta yazar Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin bu galibiyetini Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...