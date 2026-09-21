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Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe-Eyüpspor maçı değerlendirmesi: Kerem değişik bir futbolcu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında tarihi bir skorla sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Usta yazar Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin bu galibiyetini Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Giriş Tarihi:
Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe-Eyüpspor maçı değerlendirmesi: Kerem değişik bir futbolcu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe-Eyüpspor maçı değerlendirmesi: Kerem değişik bir futbolcu

Sarı-lacivertliler, rakibini 8-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek milli araya kayıpsız girdi.

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe-Eyüpspor maçı değerlendirmesi: Kerem değişik bir futbolcu

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi (4), Mason Greenwood (2), Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe-Eyüpspor maçı değerlendirmesi: Kerem değişik bir futbolcu

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Eyüpspor 3 puana kaldı.

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe-Eyüpspor maçı değerlendirmesi: Kerem değişik bir futbolcu

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyetini dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...


Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe-Eyüpspor maçı değerlendirmesi: Kerem değişik bir futbolcu

AHMET ÇAKAR - VEDAT ÇIKMASA DAHA ÇOK ATARDI

Fenerbahçe, gol oldu yağdı ya da bütün stresini Eyüp üzerinde attı… Çok net bir antrenman maçı. Hatta kendi PAF takımıyla oynasa daha fazla zorlanırdı. İlk 20 dakikada 3 oldu.

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe-Eyüpspor maçı değerlendirmesi: Kerem değişik bir futbolcu

Tek tek o iyi oynadı, bu oynamadı demeyelim. Herkes güle oynaya oynadı. Daha ilk dakikada Vedat'a yapılan penaltı sonrası Greenwood'un golüyle 1-0 oldu. Ardından arka arkaya goller geldi.

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe-Eyüpspor maçı değerlendirmesi: Kerem değişik bir futbolcu

Vedat Muriqi 4 kez ağları buldu. Çıkmasa belki birkaç tane daha atardı. Böylelikle Fenerbahçe milli araya problemsiz, farklı kazandığı bir maçla girmiş oldu.

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe-Eyüpspor maçı değerlendirmesi: Kerem değişik bir futbolcu

Eyüpspor için maalesef çok kötü şeyler söylemek zorundayız. Küme düşmenin bir numaralı adayı... 'Bu takım nasıl Süper Lig takımı' dedirtircesine oynadılar… Daha doğrusu oynayamadılar.

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe-Eyüpspor maçı değerlendirmesi: Kerem değişik bir futbolcu

Kerem değişik bir futbolcu... Tıpkı Barış gibi... Bazen öyle iyi işler yapıyor ki 'Vay bee' dedirtiyor. Bazen de amatör futbolcunun bile yapmayacağı top kaybı, koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan topu yanlış istoplama gibi yanlış zamanda ayağından çıkarmak gibi işlere de imza atıyor.

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe-Eyüpspor maçı değerlendirmesi: Kerem değişik bir futbolcu

Gelelim hakeme; maçta hakemlik bir şey yok. Buna rağmen ilk dakikadaki penaltıyı Kadir Sağlam yine veremedi. Açık bir penaltı. Vedat'ın ayakkabısı çıkıyor. Hakem 'devam' diyor. VAR, hakemi davet edip penaltıyı verdiriyor. Anlaşılır gibi değil.

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe-Eyüpspor maçı değerlendirmesi: Kerem değişik bir futbolcu

İddia ediyorum, dün maçı Eyüpspor'un hocası ve başkanı birlikte yönetseler, kalede de bir değil iki kaleci olsa maç yine böylesine ağır farkla biterdi.

#Vedat Muriqi #Mason Greenwood #Matteo Guendouzi #İrfan Can Kahveci #Sabah Gazetesi #Ahmet Çakar #Trendyol Süper Lig #Fenerbahçe #Kerem #Eyüpspor
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