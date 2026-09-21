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Spor yazarlarından Amedspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Vlahovic'i aç susuz bıraktılar

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Amedspor'a 3-2 mağlup oldu ve liderlik fırsatını geri tepti. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları, maç hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi:
Spor yazarlarından Amedspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Vlahovic'i aç susuz bıraktılar

MUSTAFA ÇULCU - PENALTIYI VERMEDİ

Amedspor önde kontrollü ve agresif baskı yaptı. Kaleci Nübel'in topu stoperlere ve beklere oynaması sonrasında takım halinde organize şok prese başlıyorlar ve bu pres ile golleri buldular. Çabuk oyuncularla savunma arkasına koşularla kontratak tehditleri oluşturdular. Savunmada sahayı çok iyi paylaştılar ve her mevkiide bir fazlaymış gibi görüntü verdiler.

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Spor yazarlarından Amedspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Vlahovic'i aç susuz bıraktılar

Orban'ın golleri ile puanları toplayıp ligde fark yarattılar. Beşiktaş kanatları ve merkezi kullanmak istedi olmadı. Geriden iyi çıkamadı pas oyununu kuramadı. Ceza alanı dışından iki şut şok goller gününde olmayan kaleci Nübel'i ve Beşiktaş'ı şoka soktu. Değişiklikler ikinci yarıda ön alanda etkili oldu. Top kayıpları, bireysel hatalar, yorgunluk, rotasyon Beşiktaş'ın mağlubiyetini getirdi. Amedspor coşkulu oyunla galibiyeti ve liderliği elde etti. Keyifli bir maç oldu.

Spor yazarlarından Amedspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Vlahovic'i aç susuz bıraktılar

Ali Şansalan bire bir markajlı, agresif, temaslı maçta çok koştu. Amedspor ilk golü öncesinde Salih'e faul yok gol temiz. 35'te Amedspor ceza alanında Bates-Vlahovic mücadelesinde Bates lehine bir faul uydurdu. Oysa biraz dikkatli ve cesur olsa Vlahovic'e yapılan sahada penaltı vermeliydi ve rakibini tutarak bariz gol şansını ihlalden Bates'i ihraç etmeliydi. Ama savunma lehine faulü çaldı her şeyi bitirdi. 74'te Beşiktaş penaltı bekledi devam kararı doğru. 84'te Cisse'nin ilk sarısı tartışılır ama ikinci sarıdan ihracı doğru. 90+5'te kol profesyonelce genişliyor, bariyer oluyor ve net penaltı ama veremedi. VAR müdahalesi yedi.

Spor yazarlarından Amedspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Vlahovic'i aç susuz bıraktılar

SİNAN VARDAR - YOL KAZASI

Galatasaray'ın önceki gün Trabzon karşısında puan kaybetmesiyle beraber Beşiktaş, ilk milli arayı lider bitirme fırsatıyla karşılaştı. Özellikle hafta içinde coşkulu futbolla alınan Avrupa'daki ilk galibiyet, Beşiktaş'taki moralleri tamamen yükseltti. Ama şunu da belirtmekte fayda var; bu senenin şu ana kadar formda ekiplerinden biri olan Amed, zor bir deplasman. Maç beklendiği üzere yüksek tempoyla başladı. Gift Orban çok iyi bir şut attı.

Spor yazarlarından Amedspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Vlahovic'i aç susuz bıraktılar

Salih Özcan orada tekte oynasa iyi olurdu ama kaybedilen top sonrası Amed 1-0 öne geçti. Beşiktaş tam toparlanmaya çalışırken, adeta ilk golün kopyası gibi yine uzaklardan, bu sefer Saba vurdu ve durumu 2-0'a getirdi. Beşiktaş ilk yarıda çok yorgun bir görüntü çizdi. İlk 11 şansı bulan Poku sahada yoktu. Olaitan ve Orkun da aksayınca siyah-beyazlı takımın tek umudu İlhan Fakılı'nın sürpriz atakları oldu. İlk yarı ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle biterken, Italiano da maçı kurtarmak adına ikinci yarıya Djalo, Olaitan ve Poku'yu kenara alıp Miretti, Cerny ve Emirhan'ı oyuna soktu.

Spor yazarlarından Amedspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Vlahovic'i aç susuz bıraktılar

Beşiktaş ikinci yarıya baskılı başladı. Oyuna ikinci yarıda giren Miretti, Orkun'a harika bıraktı. Orkun iyi vurdu, dönen topu golcü Vlahovic tamamladı. Bu noktada golü erken bulmak Beşiktaş adına oldukça önemliydi. Golden sonra da Beşiktaş baskısını artırdı. Golü bulduktan sonra basit bir hatayla fark tekrar ikiye çıktı. Nübel'in orada Salih Özcan'a atmaması gerekiyordu. Bence golün yüzde 90'ı bu hatadan kaynaklandı. Salih Özcan'ın da orada gidip topu istememesi gerekiyordu. Burada yapılan basit hata Beşiktaş'a pahalıya mal oldu.

Spor yazarlarından Amedspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Vlahovic'i aç susuz bıraktılar

Beşiktaş baskıyı kurarak uzatmalarda penaltı kazandı ama bu gol galibiyete yeterli olmadı. Beşiktaş, milli ara öncesi bireysel hatalarla Amedspor'a mağlup oldu ama enseyi karartmamak lazım. Bunu bir yol kazası olarak görüp milli aradan sonra Beşiktaş yoluna kazanarak devam edecektir. Diyarbakır'da Amedspor taraftarları, Beşiktaş taraftarlarını çok güzel ağırladılar. Dostluk rüzgârları esti.

Spor yazarlarından Amedspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Vlahovic'i aç susuz bıraktılar

HAKKI YALÇIN - HAK EDİLMİŞ YENİLGİ

Beşiktaş, Amedspor deplasmanında bir puan bile almış olsa ligin lideri olacaktı. Dolayısıyla Siyah-Beyazlı renklere gönül verenlerin buna ne kadar üzülseler haklarıdır.

Öte yandan hak edilmiş bir mağlubiyete hiçbir Beşiktaşlı çok fazla üzülmez... Yiğidin hakkını yiğide verelim; Amedspor üç puanı hak etti.

Eski Beşiktaşlı Umut, eski Sivaslı Dia Saba, Lyon, Gent, Hoffenheim, Verona derken Avrupa'da bir türlü beklenen düzeye gelemeyen Orban, üçüncü ligden alınan Khalil derken Kosovalı Besnik Hasi, elindeki malzemelerle en iyisini yapmayı bilmiş, başarmış. Tebrikler.

Spor yazarlarından Amedspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Vlahovic'i aç susuz bıraktılar

İlk yarıda ev sahibi takım, Beşiktaş'ı adeta şaşkına çevirdi. Olaitan-Salih-Orkun üçgenini bozdukları gibi, Djalo-Agbadou arasındaki uyumsuzluğu da çok iyi değerlendirdiler.

Orban'ın 30 metreden attığı gol harikaydı. Ardından benzer mesafeden bir başka şık gol geldi. Ancak bu gollerin öncesinde Beşiktaş savunmasının ciddi hataları vardı.
Önde top tutamayan, kanatlarda Poku ve Fakılı ile bir türlü adım atamayan ve Vlahovic'i aç, susuz bırakan Kartal, gollerin şokuyla soyunma odasına gitti.

Spor yazarlarından Amedspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Vlahovic'i aç susuz bıraktılar

İkinci yarının başında Emirhan, Miretti ve Cerny'i sahaya sürdü Italiano…

Görüntü biraz olsun düzeldi. Amedsporlu oyuncular da yorulunca Vlahovic'in golü geldi.

Ardından beraberlik aranırken Beşiktaş arkada çok fazla pozisyon verdi ve kontratakla üçüncü gol geldi. Dördüncü, hatta beşinci golün yenilmesi bile işten değildi.

Battı balık yan gider misali üçlü savunmaya dönen Italiano, "Ya herro, ya merro" dedi ve OH'u da sahaya attı.

Penaltıyla maç 3-2'ye geldi. Daha ötesini yapmaya ise zaman yetmedi.
Kartalların canları sağ olsun. Yol kazaları olacaktır.

#Trendyol Süper Lig #Ali Şansalan #Galatasaray #Trabzon #Amedspor #Fotomaç Gazetesi #Vlahovic #Beşiktaş #Mustafa Çulcu
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