Spor yazarlarından Amedspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Vlahovic'i aç susuz bıraktılar

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Amedspor'a 3-2 mağlup oldu ve liderlik fırsatını geri tepti. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları, maç hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...