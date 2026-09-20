Ahmet Çakar, Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı: Okan Buruk kendini bilerek attırdı!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, Sabah gazetesinde Okan Buruk hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
AHMET ÇAKAR-TOPLANTIYA ÇIKMAMAK İÇİN KENDİNİ ATTIRDI
50 yıldır Trabzon-G.Saray maçları oynanır, böylesine bir maç, Trabzonspor'un G.Saray'ı sahadan sildiği bir karşılaşma hatırlamıyorum. Tabii ki bunun baş mimarı Muhammed Salah.
Bir insan her topu doğru kullanır mı? Bir insan derbide böylesine istekli olup tüm gollerde ya atan ya attıran olur mu?