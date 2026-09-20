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Ahmet Çakar, Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı: Okan Buruk kendini bilerek attırdı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, Sabah gazetesinde Okan Buruk hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Ahmet Çakar, Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı: Okan Buruk kendini bilerek attırdı!

AHMET ÇAKAR-TOPLANTIYA ÇIKMAMAK İÇİN KENDİNİ ATTIRDI

50 yıldır Trabzon-G.Saray maçları oynanır, böylesine bir maç, Trabzonspor'un G.Saray'ı sahadan sildiği bir karşılaşma hatırlamıyorum. Tabii ki bunun baş mimarı Muhammed Salah.

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Ahmet Çakar, Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı: Okan Buruk kendini bilerek attırdı!

Bir insan her topu doğru kullanır mı? Bir insan derbide böylesine istekli olup tüm gollerde ya atan ya attıran olur mu?

Ahmet Çakar, Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı: Okan Buruk kendini bilerek attırdı!

Tartışmasız Salah, Trabzon tarihinde tıpkı Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş gibi çok önemli bir yer tutacak.

Ahmet Çakar, Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı: Okan Buruk kendini bilerek attırdı!

G.Saray'ın hali içler acısı. Artık Okan Buruk'tan bu takıma hayır gelmez.

Ahmet Çakar, Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı: Okan Buruk kendini bilerek attırdı!

Yenen tüm goller ağır ve korkunç defans hataları. İlk golde korner atılıyor, Salah 70 metre tek başına ilerleyip golünü atıveriyor. Neredesin Abdülkerim? Neredesin Sanchez?

Ahmet Çakar, Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı: Okan Buruk kendini bilerek attırdı!

Amatör takımlar bile kornerde bir oyuncuyu bu tür pozisyonlar için geride bırakır. İkinci golde de öyle. Salah aldı, çevirdi, 'al da at' dedi. Üçüncü gol, Sanchez çıkarken rakibine verdi, bu da gol oldu.

Ahmet Çakar, Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı: Okan Buruk kendini bilerek attırdı!

Bu kadar hata yaparsan sonuç böyle olur. Gelelim Okan Buruk'a… Bilerek isteyerek kendini attırdı ki böylesine rezil bir maçtan sonra basın toplantısına çıkmasın diye.

Ahmet Çakar, Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı: Okan Buruk kendini bilerek attırdı!

Bu kaçıncı! Daha önceki tüm maçlarına bakıyoruz, neredeyse hepsinde atılması lazım. Hep küfür, hep küfür.

Ahmet Çakar, Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı: Okan Buruk kendini bilerek attırdı!

Bence artık bu geceden sonra Okan Buruk ile G.Saray'ın işi bitmiştir, bitmelidir.

Ahmet Çakar, Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı: Okan Buruk kendini bilerek attırdı!

Hakem çok çok iyi maç idare etti, tek hatası Sane'ye yapılan hareketi sarı kart ile geçiştirmesi. VAR müdahalesi gelmedi, bence kırmızı olmalıydı

#Ahmet Çakar #Muhammed Salah #Okan Buruk #Sabah #Trabzonspor #Salah
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