CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Erzurumspor FK-Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Erzurum'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Erzurumspor FK-Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Erzurumspor FK'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Erzurumspor FK-Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig) - 1

İŞTE ERZURUMSPOR FK-SAMSUNSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu.

Samsunspor: Okan, Mendes, Erakovic, Guarino, Tomasson, Watt, Celil, Samed, Jarju, Emre, Bayo.

ERZURUMSPOR FK-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Erzurumspor FK-Samsunspor maçı TSİ 17.00'de başladı.

ERZURUMSPOR FK-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK-Samsunspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

#Erzurumspor FK #Samsunspor #Trendyol Süper Lig
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Fenerbahçe-Eyüpspor maçı öncesi bilgiler
Fenerbahçe-Eyüpspor maçı öncesi bilgiler
İşte Süper Lig'de günün VAR ve AVAR hakemleri!
Sonraki Haber
İşte Süper Lig'de günün VAR ve AVAR hakemleri!