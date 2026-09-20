Erzurumspor FK-Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Erzurum'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Erzurumspor FK'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE ERZURUMSPOR FK-SAMSUNSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:
Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu.
Samsunspor: Okan, Mendes, Erakovic, Guarino, Tomasson, Watt, Celil, Samed, Jarju, Emre, Bayo.
ERZURUMSPOR FK-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Erzurumspor FK-Samsunspor maçı TSİ 17.00'de başladı.
ERZURUMSPOR FK-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Erzurumspor FK-Samsunspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.