Erzurumspor FK-Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Erzurum'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...