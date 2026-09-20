Fenerbahçe-Eyüpspor maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasının yayın bilgileri belli oldu. Mücadele bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. İşte Fenerbahçe-Eyüpspor canlı yayın ve maç takip detayları.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 mücadelede sarı-lacivertliler 2 galibiyet alırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki maçlarda Fenerbahçe 9 gol atarken Eyüpspor 5 golle karşılık verdi. Tarafların geçen sezon Kadıköy'deki son lig karşılaşması ise 3-3 beraberlikle tamamlandı. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig 6. hafta mücadelesinin yayın saati ve kanal bilgisi A Spor'da...

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLE EYÜPSPOR DAHA ÖNCE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım Süper Lig'de daha önce 4 kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların 2'sini kazanırken 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

SEMEDO DÖNÜYOR

Chobani Stadı'nda oynanacak maç öncesinde 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, milli arayı da sıkı bir çalışma ile geçerek Süper Lig'de yeniden rakiplerine yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Bugün Süper Lig'de yeni bir sayfa açıp yeni bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertli takımda sakatlığı geçen Asensio'nun bugünkü süre alması bekleniyor. Forvette ise Vedat Muriç'in oyuna başlaması planlanıyor. Mert Müldür'ün sakatlığı nedeniyle Semedo'nun da formasına yeniden kavuşması bekleniyor.

TEK EKSİK MÜLDÜR

Kritik Eyüpspor mücadelesi öncesinde F.Bahçe'de bir eksik oyuncu bulunuyor. Marco Asensio'nun iyileşip takımla birlikte çalışmalara başlamasının ardından sarı-lacivertlilerde sadece Mert Müldür maç kadrosunda olmayacak. Milli futbolcu, antrenmanda dizinden aldığı darbe sonrası sakatlanmıştı.

KARTAL'IN BASKI PLANI

Teknik direktör İsmail Kartal, Eyüpspor maçında ön alan baskısını sıkı tutmak istiyor. Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından hata yapmak istemeyen Kartal, rakibi karşısında rahat bir galibiyet alabilmek için oyuncularına 'Hücum' emri verdi.

RAKİBİNE YENİLMEDİ

Süper Lig tarihinde bugüne kadar Eyüpspor ile 4 kez karşı karşıya gelen F.Bahçe, rakibine hiç yenilmedi. Geride kalan 4 maçta sarı-lacivertliler 2 galibiyet elde ederken, iki takım 2 kez de berabere kaldı. Taraflar arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe 9 gol atarken, Eyüpspor 5 golle karşılık verdi.

ORTA SAHA DEĞİŞECEK

Eyüpspor maçı öncesi F.Bahçe'de orta sahada değişikliğe gidilecek. Asensio'nun yokluğunda Roma maçında Bertuğ, Gaziantep mücadelesinde ise İsmail forma giymişti. Bugün Kante ve Guendouzi ikilisini bozmayacak olan İsmail Kartal, üçüncü tercihini hücum oyuncusundan yana kullanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: EDERSON, SEMEDO, AKE, SKRINIAR, BROWN, KANTE, GUENDOUZI, GREENWOOD, OĞUZ, KEREM, MURİÇ

Eyüpspor: MOLDOVAN, EL YAMIQ, TALHA, GIORDANO, JULES, DAVID COSTA, RAUX YAO, MICHALAK, MASSANGA, ABDULLAHI, BOUTOBBA

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)