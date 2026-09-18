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Galatasaray'ın Trabzonspor derbisi kafilesi açıklandı!

Galatasaray’ın Trabzonspor deplasmanı öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen’in yanı sıra son idmanda aşil tendonunda ağrı yaşayan Kaan Ayhan da kadroda yer almadı. İşte kafilenin tamamı...

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Galatasaray'ın Trabzonspor derbisi kafilesi açıklandı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipte mücadele öncesi 4 futbolcunun kadroda yer almaması dikkat çekti.

Tedavileri devam eden Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen, Trabzonspor karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Son antrenmanda aşil tendonunda ağrı yaşayan Kaan Ayhan da teknik heyetin kararı doğrultusunda kadroda yer almadı.

İŞTE KAMP KADROSU

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