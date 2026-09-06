Trabzonspor'dan Papara Park'ta gol şov! Gençlerbirliği ağlarına 5 gol

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti.

Papara Park'ta oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5. ve 22. dakikada Paul Onuachu, 14. dakikada penaltıdan Muhammed Salah, 59. dakikada Ernest Muçi ve 78. dakikada yeni transfer Franculino Dju kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 7 puana yükselerek ligdeki ilk mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ile puanları eşitledi.

SÜPER LİG'DE GELECEK MAÇ

Ligin sonraki maçında Trabzonspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Trabzonspor, geçen hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen Hüseyin Çimşir, 1'i zorunlu olmak üzere 3 oyuncuyu değiştirdi.

Bordo-mavili çalıştırıcı, Cabral'ın yerine Pina'yı, Melih Kabasakal'ın yerine Ozan Tufan'ı sahaya sürerken sakatlanan Saviolo'nun yokluğunda Aral Şimşir'i görevlendirdi.

OZAN TUFAN İLK KEZ

Trabzonspor'da göreve gelen Hüseyin Çimşir, orta alanda Ozan Tufan'ı tercih etti.

Ligin ilk 3 haftasında sadece 40 dakika forma giyen Ozan Tufan, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Pina ise ilk haftadaki Kasımpaşa maçının ardından tekrar ilk 11'e döndü.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Trabzonspor, transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Franculino Dju ve Ali Habeşoğlu'nu maç kadrosuna aldı.

Bordo-mavili takımın yeni transferleri 21 kişilik maç kadrosunda yer alarak yedek kulübesinde oturdu.

Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli olmak üzere 5 oyuncu forma giyemedi. Ayrıca yabancı kontenjanı nedeniyle Mendy ve Bouchouari de kadroda yer almadı.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Ferencvaros ve Başakşehir maçında olduğu gibi Gençlerbirliği karşılaşmasına da büyük ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, stadın büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verdi.

Az sayıda konuk ekip taraftarı da misafir takım tribününde yer alarak takımlarını Trabzonspor deplasmanında yalnız bırakmadı.



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Trabzonspor, ilk atağında golü buldu. Aral Şimşir'in soldan ortasında arka direkte yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top, sağ üst köşeden filelere gitti: 1-0.

12. dakikada Nwaiwu, ceza alanı içinde topa vururken Fıratcan Üzüm'ün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Bir süre devam eden oyunu karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarıyla durdurdu. Daha sonra pozisyonu izleyen Altay, penaltı noktasını gösterdi. 14'üncü dakikada Onuachu'nun bıraktığı penaltıyı kullanan Muhammed Salah, topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere yolladı: 2-0.

20. dakikada Traore'nin şutunda kaleci Onana sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

22. dakikada Trabzonspor farkı 3'e yükseltti. Pina'nın sağdan yerden ortasında savunmanın müdahale edemediği topu Onuachu, yerden bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-0.

27. dakikada Aral Şimşir'in pasında ceza alanı sol çaprazında Muçi'nin şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere çeldi.

30. dakikada Diabate'nin ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Onana topu çeldi.

33. dakikada soldan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda top yan direkten döndü. Daha sonra savunma topu kornere gönderdi.

38. dakikada sağdan ceza alanına giren Oğulcan Ülgen'in şutunda, kaleci Onana yatarak topu çeldi.

43. dakikada sakatlanan Onuachu'nun yerine Dju oyuna dahil oldu.

45. dakikada orta alanda savunmanın arkasında aldığı topla ceza alanına girerek kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kalan Dju'nun şutunda meşin yuvarlak, İrfan Can'dan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Onana'nın çeldiği top Tongya'nın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda Savic, çizgi üzerinden kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

59. dakikada Trabzonspor, dördüncü golünü buldu. Salah'ın sol taraftan pasında ceza alanı içinde Muçi, yerden dokunarak topu filelere gönderdi: 4-0.

62. dakikada Gouveia'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Onana'yı geçen top direkten döndü.

69. dakikada Pina'nın pasında yakın mesafeden Dju'nun şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat tehlikeyi önledi.

78. dakikada Trabzonspor, skoru 5-0'a getirdi. Sağdan Ozan Tufan'ın ortasında savunmada Luis'in hatalı pasında Dju, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı.

89. dakikada Salah'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak topu çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Hüseyin Aylak

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu (Dk. 83 Samet Akaydin), Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan (Dk. 83 Cabral), Salah, Muçi (Dk. 63 Melih Kabasakal), Aral Şimşir (Dk. 63 Metehan Mimaroğlu), Onuachu (Dk. 43 Dju)

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Diabate (Dk. 75 Salih Uçan), Oğulcan Ülgün (Dk. 65 Luis), Tongya, Traore, Gouveia (Dk. 82 Orakpo), Koita (Dk. 46 Mendes)

Goller: Dk. 5 ve 22 Onuachu, Dk. 14 Muhammed Salah (Penaltıdan), Dk. 59 Muçi, Dk. 78 Dju (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Diabate (Gençlerbirliği), Dk. 19 Fabinho, Dk. 35 Muçi, Dk. 73 Nwaiwu (Trabzonspor)