Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, Samsunspor'u 1-0 yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kocaelispor, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın tek golünü 26. dakikada Florian Ayé kaydetti. Yeni transfer Florian Ayé, Kocaelispor formasıyla çıktığı ilk maçta takımına galibiyeti getiren golü attı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Yeşil-siyahlılar sezonun ilk haftasında Başakşehir'e mağlup olduktan sonra Amed Sportif Faaliyetler, Konyaspor ve Samsunspor karşısında galibiyet elde etti. Samsunspor ise ligdeki ikinci mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Kocaelispor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Samsunspor ise sahasında Arca Çorum FK'yı konuk edecek. Karşılaşmalar 5. hafta kapsamında 13 Eylül Pazar günü Galatasaray-Kocaelispor ve 12 Eylül Cumartesi günü Samsunspor-Arca Çorum FK şeklinde oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Ligin 4'üncü haftasında Kocaelispor, kendi sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

9'uncu dakikada Samsunspor'da Celil'in savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Emre'nin vuruşunda kaleci Serhat topu kontrol etti.

16'ncı dakikada Mendes'in uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Janju'nun şutu az farkla auta çıktı.

18'inci dakikada Samsunspor'un geliştirdiği atakta Sekongo ve Samed'in peş peşe yaptığı vuruşlarda Kocaelispor savunması topun kaleye gitmesini engelledi.

26'ncı dakikada Sousa'nın sol çaprazdan ceza sahasına çevirdiği ve savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Florian Aye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan'ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

37'nci dakikada Haidara'nın ceza sahası yayından yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49'uncu dakikada Aye'nin pasında topla buluşan Baku'nun sert şutunu kaleci Okan iki hamlede kontrol etti.

60'ıncı dakikada Samed'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Serhat gole izin vermedi.

68'inci dakikada Haidara'nın sol kanattan yerden ortasında Baku'nun gelişine yaptığı vuruşu kaleci Okan kurtardı.

73'üncü dakikada Samsunspor'da Mendes'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma Kocaelispor'un 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.