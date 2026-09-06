Arca Çorum FK, Eyüpspor karşısında Kyziridis ile güldü!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arca Çorum FK, Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın gollerini 6. dakikada Alexandros Kyziridis, 27. dakikada Andrei Borza ve 88. dakikada Ermin Mahmic kaydetti. Arca Çorum FK adına mücadeleyi, 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Kyziridis yıldızlaştı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Arca Çorum FK, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetin ardından ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Eyüpspor ise ligdeki ilk 4 haftada 3. mağlubiyetini almış oldu. İstanbul ekibi, ligde 3 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Arca Çorum FK, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise evinde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Arca Çorum FK-Eyüpspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Çorum FK öne geçti. Sol kanattan gelen topla buluşan Kyziridis, Ramirez ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kyziridis, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

27. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Kyziridis'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Borza, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere yolladı: 2-0.

41. dakikada topla buluşan Massanga'nın şutunda, kaleci Felipe meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

İlk yarı, Çorum FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.