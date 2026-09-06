Kocaelispor-Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 4. hafta)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde ilk 3 maçta 6 puan toplayan yeşil-siyahlılar, Samsunspor karşısında galip gelerek üst üste üçüncü galibiyetini almak ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Samsunspor ise zorlu Kocaeli deplasmanından 3 puanla ayrılarak puanını yükseltmeyi hedefliyor. Kocaelispor-Samsunspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Ligde ilk 3 maçında 6 puan toplayan Kocaelispor, sahasında kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isterken, 4 puanı bulunan Samsunspor ise deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Uğur, Agyei, Gonçalo, Aye.
Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus Emre, Guarino, Tomasson, Celil, Samed, Sekongo, Yalçın, Emre, Jarju.
KOCAELİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kocaelispor ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesi 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanıyor.
KOCAELİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Mert Bulut yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini ise Doğukan Yıldırım üstleniyor. Maçın VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka, AVAR hakemi olarak da Gökhan Barcın görev yapıyor.