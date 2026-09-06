Kocaelispor-Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 4. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde ilk 3 maçta 6 puan toplayan yeşil-siyahlılar, Samsunspor karşısında galip gelerek üst üste üçüncü galibiyetini almak ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Samsunspor ise zorlu Kocaeli deplasmanından 3 puanla ayrılarak puanını yükseltmeyi hedefliyor. Kocaelispor-Samsunspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...