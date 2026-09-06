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Kasımpaşa ile Amedspor, İstanbul'da berabere kaldı

Namağlup serisini sürdüren Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Amedspor ile berabere kaldı.

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Kasımpaşa ile Amedspor, İstanbul'da berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa sahasında Amedspor ile 2-2 berabere kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 20. dakikada Güven Yalçın ve 52. dakikada Adrian Benedyczak attı. Konuk ekibin golleri ise 59. ve 83. dakikalarda Gift Orban'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte namağlup serisini sürdüren Kasımpaşa puanını 6'ya çıkarttı. Amedspor ise 7 puana yükseldi.

SÜPER LİG'DE GELECEK MAÇ

Ligin sonraki maçında Kasımpaşa, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Amedspor ise sahasında İstanbul Başakşehir FK'yi konuk edecek.

#Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu #Gençlerbirliği #Ali Yavuz #Amedspor #Trendyol Süper Lig #Kasımpaşa #Güven Yalçın
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