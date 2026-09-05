Süper Lig'de sezonun ilk büyük derbisi için geri sayım başladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın saati ve yayın kanalını araştırıyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi, saati ve yayın bilgileri...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de gözler sezonun ilk büyük derbisine çevrildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligin 4. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, özellikle "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman?", "Fenerbahçe-Beşiktaş saat kaçta?" ve "Fenerbahçe-Beşiktaş hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Süper Lig'in ilk haftalarında zirve yarışından kopmak istemeyen iki takım, Kadıköy'de galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman? FB-BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş maçına dair tüm detaylar A Spor'da...

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşması, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü (bu akşam) oynanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KADIKÖY'DE 60. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki rekabet, bu karşılaşmayla birlikte Kadıköy'de 60. kez sahne alacak. İki takım daha önce Kadıköy'de oynanan lig maçlarında birçok kez karşı karşıya gelirken, 5 Eylül'deki mücadele rekabetin önemli kilometre taşlarından biri olacak. Kadıköy'deki önceki 59 lig karşılaşmasında Fenerbahçe'nin 23, Beşiktaş'ın ise 16 galibiyeti bulunuyor; 20 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu nedenle cumartesi günü oynanacak mücadele yalnızca üç puan açısından değil, iki ezeli rakibin Kadıköy'deki tarihi rekabeti açısından da ayrı bir önem taşıyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ 3 PUAN

Süper Lig'in ilk haftalarında zirve yarışından kopmak istemeyen iki takım, Kadıköy'de galibiyet arayacak. Fenerbahçe, taraftarı önünde oynayacağı derbide üç puanı hanesine yazdırarak lig yarışında avantaj elde etmeyi hedeflerken, Beşiktaş ise deplasmandan galibiyetle dönerek rakibine karşı önemli bir üstünlük kurmak istiyor.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE EN FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyeti 7-0 olarak kayıtlara geçti. 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta sarı-lacivertliler, İnönü Stadı'nda farklı bir galibiyet elde etti.

Beşiktaş ise 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada Fenerbahçe'yi 7-1 mağlup ederek rekabetteki en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Lig maçları dikkate alındığında ise Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyeti 5-1 oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuca 6 Ocak 1990'da ulaştı.

Fenerbahçe'nin ligdeki en farklı galibiyetleri ise 3-0'lık skorlarla geldi. Sarı-lacivertliler 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

DERBİ TARİHİNİN EN GOLLÜ MAÇI: 5-4

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinin en unutulmaz karşılaşmalarından biri 11 Ağustos 1974'te oynandı. TSYD Kupası kapsamında İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi Beşiktaş'ın 5-4'lük galibiyetiyle sona erdi. Tam 9 golün atıldığı karşılaşma, penaltılar hariç rekabet tarihinde bir maçta en fazla golün kaydedildiği mücadele olarak öne çıkıyor.

4-4'LÜK UNUTULMAZ GOL DÜELLOSU

İki takımın tarihindeki dikkat çekici karşılaşmalardan biri de 19 Mayıs 1955'te oynandı. Atatürk Kupası'nda karşılaşan Fenerbahçe ile Beşiktaş, sahadan 4-4 beraberlikle ayrıldı. Böylece karşılaşmada toplam 8 gol kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN 6-2 KAZANDIĞI MAÇ

1 Temmuz 1960'ta oynanan Cemal Gürsel Kupası karşılaşması da rekabetin farklı skorlarından biri oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 6-2'lik galibiyet elde etti. Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin rekabetteki en farklı galibiyetleri arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ TARİHİ 5-1'LİK GALİBİYETİ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında ligde aldığı en farklı galibiyetlerden biri 6 Ocak 1990'da geldi. Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ederek derbi tarihine geçti. Beşiktaş'ın rekabette 4-0'lık farklı galibiyetleri de bulunuyor.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNİN GOL KRALI KİM?

Ezeli rekabette en fazla gol atan futbolcu, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Hakkı Yeten oldu. "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş formasıyla çıktığı 58 maçta 32 gol kaydetti. Sarı-lacivertli ekip adına ise Beşiktaş'a karşı en fazla gol atan isim Cemil Turan oldu. Turan'ın rekabette 19 golü bulunuyor.