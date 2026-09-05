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Derbide korkutan an! İki yıldız kafa kafaya çarpıştı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Matteo Guendouzi ve Emmanuel Agbadou kafa kafaya çarpışarak yerde kaldı. İşte o anlar...

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Derbide korkutan an! İki yıldız kafa kafaya çarpıştı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 30. dakikasında yaşanan Fenerbahçe atağında Matteo Guendouzi ve Emmanuel Agbadou kafa kafaya çarpıştı.

2 oyuncu kısa süreliğine yerde kaldı ve ardından oyuna devam etti.

İŞTE O ANLAR

Derbide korkutan an! İki yıldız kafa kafaya çarpıştı - 1

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

#Matteo Guendouzi #Emmanuel Agbadou #Fenerbahçe #Beşiktaş
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