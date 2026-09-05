Derbide korkutan an! İki yıldız kafa kafaya çarpıştı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Matteo Guendouzi ve Emmanuel Agbadou kafa kafaya çarpışarak yerde kaldı. İşte o anlar...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 30. dakikasında yaşanan Fenerbahçe atağında Matteo Guendouzi ve Emmanuel Agbadou kafa kafaya çarpıştı.
2 oyuncu kısa süreliğine yerde kaldı ve ardından oyuna devam etti.
İŞTE O ANLAR
Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.