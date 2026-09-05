Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Ligde ilk 3 maçta 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılarak zirve yarışında önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Beşiktaş ise zorlu Kadıköy deplasmanından galip ayrılarak şampiyonluk yarışında rakibini geride bırakmayı hedefliyor.Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Ligde ilk 3 maçında 6'şar puan toplayan iki ezeli rakip, Kadıköy'de 3 puan için mücadele ediyor. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeyi hedeflerken, siyah-beyazlılar ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz, Muriç.

Beşiktaş: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Agbadou, Murillo, Salih, Orkun, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesi 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanıyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini ise Batuhan Kolak üstleniyor. Maçın VAR hakemi olarak da Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev yapıyor.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR KADIKÖY'DE YERLERİNİ ALDILAR!



Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu. Beşiktaşlı taraftarların ayrıca Fenerbahçe mücadelesine özel olarak beyaz renkte tişörtler ve formalar giydikleri görüldü.