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Erzurumspor FK evinde kazandı! TÜMOSAN Konyaspor’un hasreti sürüyor

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

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Erzurumspor FK evinde kazandı! TÜMOSAN Konyaspor’un hasreti sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 64. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Erzurumspor FK 4 puana ulaştı. Henüz galibiyeti bulunmayan TÜMOSAN Konyaspor ise 0 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK MAÇLAR

Ligin sonraki haftasında Erzurumspor FK deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. TÜMOSAN Konyaspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.

#Erzurumspor FK #Beşiktaş #Trabzonspor #Trendyol Süper Lig #TÜMOSAN Konyaspor
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