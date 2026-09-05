Erzurumspor FK evinde kazandı! TÜMOSAN Konyaspor’un hasreti sürüyor
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 64. dakikada Eren Tozlu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Erzurumspor FK 4 puana ulaştı. Henüz galibiyeti bulunmayan TÜMOSAN Konyaspor ise 0 puanda kaldı.
SÜPER LİG'DE GELECEK MAÇLAR
Ligin sonraki haftasında Erzurumspor FK deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. TÜMOSAN Konyaspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.