Amedspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI
Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi nefesler tutuldu. Trabzonspor, Mohamed Salah'ın gol katkısıyla galibiyet serisi yakalamak isterken Amedspor ise Dia Saba önderliğinde taraftarı önünde sürpriz peşinde. Peki Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Amedspor-Trabzonspor canlı izle seçeneği var mı? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...
Amedspor - Trabzonspor maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 3. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım, A takım seviyesinde ilk kez karşı karşıya gelirken karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Amedspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak Amedspor - Trabzonspor maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Amedspor-Trabzonspor maçına dair tüm detaylar A Spor'da...
AMEDSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Amedspor - Trabzonspor karşılaşması 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Diyarbakır Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
AMEDSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Amedspor - Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.
AMEDSPOR İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
Sezona kendi sahasında Erzurumspor FK karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başlayan Amed Sportif Faaliyetler, ikinci haftada Kocaelispor deplasmanından puansız döndü. Yeşil-kırmızılı ekip, Kocaelispor'a 2-0 mağlup olurken üçüncü haftada güçlü Trabzonspor karşısında yeniden galibiyet arayacak.
Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Amedspor, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede hücumdaki üretkenliğini artırarak sezonun ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR 4 PUANLA YOLUNA DEVAM EDİYOR
Trabzonspor ise sezonun ilk iki haftasında yenilgi yaşamadı. Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada ise sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonuçların ardından 4 puana ulaşan Fatih Tekke'nin öğrencileri, Amedspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Amedspor: Lafont, Mehmet, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveleson, Cem, Sor, Saba, Ballet, Orban
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Melih, Ozan, Salah, Muçi, Aral, Onuachu
Amedspor maç günü paylaşımı
📢 Maç Günü— Amedspor (@amedskofficial) August 30, 2026
🆚 Trabzonspor
⏱️ 21.30
🏟️ Diyarbakır Stadyumu
📺 beIN SPORTS 1#TîmaGel#TaximêŞarî#HalkınTakımı pic.twitter.com/4jurWLwsHt
Trabzonspor maç günü paylaşımı
🔥 Bugün ❤️💙— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 30, 2026
🆚 Amedspor
⏰ 21.30
🏟 Diyarbakır Stadyumu
📲 #AMDvTS@Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/2PgADrHMmr