Amedspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi nefesler tutuldu. Trabzonspor, Mohamed Salah'ın gol katkısıyla galibiyet serisi yakalamak isterken Amedspor ise Dia Saba önderliğinde taraftarı önünde sürpriz peşinde. Peki Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Amedspor-Trabzonspor canlı izle seçeneği var mı? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...