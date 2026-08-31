Beşiktaş - Arca Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yı konuk ediyor. Futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini, yayın kanalını ve canlı izleme bilgilerini araştırıyor. Peki Beşiktaş - Arca Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...
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Arca Çorum FK, Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 77. farklı takım olacak. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 3. haftasında taraftarı önünde Arca Çorum FK'yı mağlup ederek zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Beşiktaş, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, deplasmanda 1-0 mağlup olmasına rağmen toplamda 3-1'lik skorla turu geçti ve UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kaldı. Ligde ise Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, sezonun ilk yenilgisini aldı. Bu karşılaşmayla birlikte siyah-beyazlıların 6 maçlık gol yememe serisi de sona erdi. Futbolseverler, Beşiktaş-Arca Çorum FK canlı izle, Beşiktaş-Arca Çorum FK hangi kanalda ve Beşiktaş-Arca Çorum FK saat kaçta aramalarının yanıtını maç öncesinde araştırıyor. Beşiktaş-Arca Çorum FK maçına dair bilgiler A Spor'da!
BEŞİKTAŞ - ARCA ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Beşiktaş-Arca Çorum FK maçı saat 21.30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Arca Çorum FK maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
POKU VE MIRETTI İLK KEZ FORMA GİYEBİLİR
Beşiktaş'ın yeni transferleri Ernest Poku ve Fabio Miretti, teknik direktörün görev vermesi halinde Arca Çorum FK karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
RIDVAN YILMAZ DALYA DİYECEK
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Arca Çorum FK karşılaşmasında siyah-beyazlı formayla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla geride kalan 99 maçta 4 gol kaydetti.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Amir, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, Trossard, Vlahovic
Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Serdar, Diomande, Fredy, Emircan, Ramirez
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