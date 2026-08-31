Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yı konuk ediyor. Futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini, yayın kanalını ve canlı izleme bilgilerini araştırıyor. Peki Beşiktaş - Arca Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Beşiktaş-Arca Çorum FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Arca Çorum FK, Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 77. farklı takım olacak. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 3. haftasında taraftarı önünde Arca Çorum FK'yı mağlup ederek zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Beşiktaş, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, deplasmanda 1-0 mağlup olmasına rağmen toplamda 3-1'lik skorla turu geçti ve UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kaldı. Ligde ise Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, sezonun ilk yenilgisini aldı. Bu karşılaşmayla birlikte siyah-beyazlıların 6 maçlık gol yememe serisi de sona erdi. Futbolseverler, Beşiktaş-Arca Çorum FK canlı izle, Beşiktaş-Arca Çorum FK hangi kanalda ve Beşiktaş-Arca Çorum FK saat kaçta aramalarının yanıtını maç öncesinde araştırıyor. Beşiktaş-Arca Çorum FK maçına dair bilgiler A Spor'da!

BEŞİKTAŞ - ARCA ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Beşiktaş-Arca Çorum FK maçı saat 21.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Arca Çorum FK maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

POKU VE MIRETTI İLK KEZ FORMA GİYEBİLİR

Beşiktaş'ın yeni transferleri Ernest Poku ve Fabio Miretti, teknik direktörün görev vermesi halinde Arca Çorum FK karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

RIDVAN YILMAZ DALYA DİYECEK

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Arca Çorum FK karşılaşmasında siyah-beyazlı formayla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla geride kalan 99 maçta 4 gol kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Amir, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, Trossard, Vlahovic

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Serdar, Diomande, Fredy, Emircan, Ramirez

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