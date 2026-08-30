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Trendyol Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligin 3. haftasında Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. RAMS Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Son olarak bu mücadelelerin VAR hakemleri belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor-Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir-Kasımpaşa ve Samsunspor-Fenerbahçe maçları oynanacak. Bu mücadelelerin son olarak VAR hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! - 1

#Trendyol Süper Lig #Eyüpspor #Corendon Alanyaspor #Fenerbahçe #Samsunspor #Kasımpaşa #RAMS Başakşehir
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