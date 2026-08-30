Trendyol Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligin 3. haftasında Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. RAMS Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Son olarak bu mücadelelerin VAR hakemleri belli oldu.