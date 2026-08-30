RAMS Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı İstanbul Başakşehir - Kasımpaşa karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk iki haftada 3 puan toplayan Başakşehir ile 4 puanla yoluna devam eden Kasımpaşa, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise mücadele öncesinde "Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri...
RAMS Başakşehir - Kasımpaşa maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken İstanbul mücadelelerinden birinde İstanbul Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler özellikle "Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Başakşehir Kasımpaşa canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Ligin ilk iki haftasında 3 puan toplayan Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek puanını yükseltmek istiyor. Kasımpaşa ise 4 puanla geldiği Başakşehir deplasmanında yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.
BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İstanbul Başakşehir - Kasımpaşa maçı 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.30'da çalacak.
RAMS BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merak ettiği Başakşehir - Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
RAMS BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ