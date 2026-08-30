RAMS Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı İstanbul Başakşehir - Kasımpaşa karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk iki haftada 3 puan toplayan Başakşehir ile 4 puanla yoluna devam eden Kasımpaşa, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise mücadele öncesinde "Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri...