Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı
Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların yeniden gündemine aldığı yıldız isim, 2030 yılına kadar Galatasaray'a imza atmaya sıcak bakarken, yönetim kiralama ve satın alma opsiyonu için transfer görüşmelerine başladı. İşte tüm detaylar...
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Mehmet Emin Erener
Son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve 2026/27 sezonunu da zirvede tamamlayarak üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Durgun bir yaz transfer dönemi geçirdiği için ligin ilk haftasında oynanan Arca Çorum FK karşısında tepki gören yönetim, takımı güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Cimbom, ilk transferini orta saha bölgesine yaptı. Galatasaray, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
İkinci transferini de orta sahaya yapan sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova forması giyen Rus 10 numara Aleksey Batrakov'u renklerine bağladı.
Aslan, 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray, son olarak Rafael Leao ve Milan ile anlaşma sağlayarak çok konuşulacak bir transfere imza atarken, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda, Göztepe maçı oynanırken İtalyan basnında orta saha transferi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yönetimin, daha önce de görüştüğü yıldız orta saha oyuncusunu yeniden gündemine aldığı öğrenildi.
Daha önce menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen oyuncu için Beşiktaş da devreye girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Sarı-kırmızılıların ise orta saha arayışları kapsamında oyuncuyu yeniden değerlendirmeye aldığı belirtildi.
Galatasaray'ın yanı sıra Brighton, Nottingham Forest ve Crystal Palace da oyuncuyla ilgileniyor.
O İSİM YOUSSOUF FOFANA!
Galatasaray'ın tekrar devreye girdiği Premier Lig ekiplerini peşinden koşturan o isim Youssouf Fofana'dan başkası değil.
Transferde Galatasaray adına dikkat çeken gelişme ise oyuncunun tavrı oldu.
GELMEK İSTEDİĞİNİ İLETTİ!
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Youssouf Fofana 2030 yılına kadar (1+3) sözleşme imzalamak üzere Galatasaray'a katılmaya sıcak baktığını sarı-kırmızılılara iletti.
Dursun Özbek yönetiminin, Fransız orta sahanın transferi için Milan ile kiralama ve satın alma opsiyonu formülü üzerinden görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
İKİLİ MÜCADELELERİYLE ÖNE ÇIKIYOR
1.85 metre boyundaki orta saha oyuncusu, güçlü fiziği, ikili mücadelelerdeki etkinliği ve top saklama becerisiyle dikkat çekiyor.
Fofana'nın Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.
Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.
27 yaşındaki futbolcu, Milan formasıyla çıktığı 88 resmi maçta 3 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.
İŞTE O HABER
Nicolo Schira:"Youssouf Fofana, 2030 yılına kadar (1+3) sözleşme imzalamak üzere Galatasaray'a katılmaya sıcak baktığını iletti. Galatasaray şimdi oyuncunun kiralanması ve satın alma opsiyonunun bulunması konusunda Milan ile görüşmelerini sürdürüyor."