Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların yeniden gündemine aldığı yıldız isim, 2030 yılına kadar Galatasaray'a imza atmaya sıcak bakarken, yönetim kiralama ve satın alma opsiyonu için transfer görüşmelerine başladı. İşte tüm detaylar...