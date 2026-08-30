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Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların yeniden gündemine aldığı yıldız isim, 2030 yılına kadar Galatasaray'a imza atmaya sıcak bakarken, yönetim kiralama ve satın alma opsiyonu için transfer görüşmelerine başladı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Mehmet Emin Erener Mehmet Emin Erener
Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve 2026/27 sezonunu da zirvede tamamlayarak üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Durgun bir yaz transfer dönemi geçirdiği için ligin ilk haftasında oynanan Arca Çorum FK karşısında tepki gören yönetim, takımı güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Cimbom, ilk transferini orta saha bölgesine yaptı. Galatasaray, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

İkinci transferini de orta sahaya yapan sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova forması giyen Rus 10 numara Aleksey Batrakov'u renklerine bağladı.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Aslan, 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Galatasaray, son olarak Rafael Leao ve Milan ile anlaşma sağlayarak çok konuşulacak bir transfere imza atarken, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Sarı-kırmızılılarda, Göztepe maçı oynanırken İtalyan basnında orta saha transferi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Yönetimin, daha önce de görüştüğü yıldız orta saha oyuncusunu yeniden gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Daha önce menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen oyuncu için Beşiktaş da devreye girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Sarı-kırmızılıların ise orta saha arayışları kapsamında oyuncuyu yeniden değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Galatasaray'ın yanı sıra Brighton, Nottingham Forest ve Crystal Palace da oyuncuyla ilgileniyor.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

O İSİM YOUSSOUF FOFANA!

Galatasaray'ın tekrar devreye girdiği Premier Lig ekiplerini peşinden koşturan o isim Youssouf Fofana'dan başkası değil.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Transferde Galatasaray adına dikkat çeken gelişme ise oyuncunun tavrı oldu.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

GELMEK İSTEDİĞİNİ İLETTİ!

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Youssouf Fofana 2030 yılına kadar (1+3) sözleşme imzalamak üzere Galatasaray'a katılmaya sıcak baktığını sarı-kırmızılılara iletti.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Dursun Özbek yönetiminin, Fransız orta sahanın transferi için Milan ile kiralama ve satın alma opsiyonu formülü üzerinden görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

İKİLİ MÜCADELELERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

1.85 metre boyundaki orta saha oyuncusu, güçlü fiziği, ikili mücadelelerdeki etkinliği ve top saklama becerisiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Fofana'nın Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

27 yaşındaki futbolcu, Milan formasıyla çıktığı 88 resmi maçta 3 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı

İŞTE O HABER

Nicolo Schira: "Youssouf Fofana, 2030 yılına kadar (1+3) sözleşme imzalamak üzere Galatasaray'a katılmaya sıcak baktığını iletti. Galatasaray şimdi oyuncunun kiralanması ve satın alma opsiyonunun bulunması konusunda Milan ile görüşmelerini sürdürüyor."

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