İstanbul derbisinde kazanan yok! Başakşehir ile Kasımpaşa yenişemedi
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İki takım, karşılıklı buldukları golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Başakşehir'in golü 18. dakikada Eldor Shomurodov'dan gelirken, Kasımpaşa'nın golünü 81. dakikada Fousseni Diabate kaydetti.
Başakşehir bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Kasımpaşa ise puanını 5'e çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kasımpaşa ise 6 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Amed SK'yı konuk edecek.
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