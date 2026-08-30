Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe, Avrupa'da Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmasının ardından Süper Lig'de de galibiyet hedeflerken, Samsunspor taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan arayacak. Futbolseverler ise maç öncesinde “Samsunspor - Fenerbahçe canlı izle” ve “Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Samsunspor-Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 3. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Samsunspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler özellikle "Samsunspor - Fenerbahçe canlı izle", "Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?" ve "Samsunspor - Fenerbahçe hangi kanalda?" aramalarına yönelmiş durumda. Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından ikinci haftada Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Samsunspor ise lige iyi bir başlangıç yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip ilk iki haftada 4 puan topladı. Samsunspor-Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar A Spor'da...

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü (bu akşam) oynanacak.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Samsunspor - Fenerbahçe maçını Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yücel Büyük olacak.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇININ VAR'I RICHARD MARTENS OLDU



Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens oldu.

SAMSUNSPOR İLE FENERBAHÇE 67. RANDEVUDA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor ile ligde 67. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Samsun'da zorlanıyor. Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.



Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 10 müsabakada taraflar, sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

SAMSUNSPOR: OKAN, MENDES, BOREVKOVIC, DIABATE, TOMASSON, WATT, CELİL, JARJU, SEKONGO, EMRE, FATİH

FENERBAHÇE: EDERSON, SEMEDO, SKRINIAR, AKE, LEVENT, KANTE, GUENDOUZI, İSMAİL, GREENWOOD, VEDAT, NENE

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte Samsunspor karşılaşması öncesinde dört oyuncunun forma giyemeyeceği açıklandı. Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Konyaspor karşılaşmasında kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu da FIFA protokolü gereği Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe maç günü paylaşımı

🏆 Trendyol Süper Lig 3. Hafta



🆚 Samsunspor

🗓 30 Ağustos Pazar

🕤 21.30

📍 Samsun 19 Mayıs Stadyumu

📲 #SAMvFB #MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker pic.twitter.com/CSrFrbu1Z2 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2026

Samsunspor maç günü paylaşımı