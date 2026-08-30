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Eyüpspor-Corendon Alanyaspor CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 3. hafta

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Eyüpspor-Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Eyüpspor-Corendon Alanyaspor CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 3. hafta

Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Eyüpspor, sahasında oynadığı mücadelede ilk puanlarını almak istiyor. Corendon Alanyaspor ise İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Eyüpspor-Corendon Alanyaspor CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 3. hafta - 1

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Simone, Talha, Massanga, Boutobba, Raux Yao, Da Costa, Michalak, Ahmed Abdullahi.

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Baran Ali, Makouta, Ruan, Ibrahim, Hwang Ui Jo, Arda.

EYÜPSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor - Corendon Alanyaspor karşılaşması 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanıyor.

EYÜPSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın yapıyor.

EYÜPSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Eyüpspor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

EYÜPSPOR - ALANYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

#Aliti #Eyüpspor #Alanyaspor #Trendyol Süper Lig
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