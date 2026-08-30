Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor konuk ettiği Corendon Alanyaspor son dakika golüyle mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, evinde Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti

Ev sahibi ekibin golünü 39. dakikada Ahmed Abdullahi ve 90+4. dakikada Zak Jules'ten geldi, konuk ekibin golü maçın ilk dakikasında Arda Usluoğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 3 puana yükselirken, Corendon Alanyaspor ise 4 puanda kaldı.

4. haftada Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olurken, Eyüpspor ise Arca Çorum FK'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına giren İbrahim Kaya'nın vuruşunda savunmadan seken topu Arda Usluoğlu, altıpas çizgisi önünden filelere gönderdi. 0-1

4. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına giren Michalak, kaleciyle karşı karşıya dar açıdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.

34. dakikada Yao'nun sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya Boutobba gelişine vuruşunu yaparken kaleci Victor sağına gelen topu uzanarak çeldi.

39. dakikada rakip yarı alanının ortasında topu kontrol eden Abdullahi, rakiplerinden sıyrılarak topu sürdü ve uzak mesafeden vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

53. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Ruan sol çaprazda topu kontrol ederek ceza yayına hareketlendi. Bu oyuncunun cepheden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boutobba, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



90+4. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Giordano arka direğe ortaladı. Zak Jules'in kafa vuruşunda kaleci Victor'un ayağından sekerek yükselen top uzak köşeyen filelerle buluştu. 2-1

