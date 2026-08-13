Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun açılış haftasında son şampiyon Galatasaray, sahasında Arca Çorum FK'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar önünde oynanacak sezonun ilk maçını canlı takip etmek isteyen sporseverler "Galatasaray - Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev müsabakanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın detayları..

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu maratonu heyecan dolu bir karşılaşmayla açılıyor. Şampiyonluk unvanını korumak isteyen Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK ile taraftarı önünde kozlarını paylaşıyor. Arama motorlarında futbolseverlerin en çok sorguladığı "Galatasaray - Arca Çorum FK maçı ne zaman?", "Galatasaray maçı hangi kanalda?", "Galatasaray - Çorum FK maçı saat kaçta?" ve "RAMS Park biletleri satışta mı?" sorularının tüm yanıtları netleşti.

GALATASARAY - ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 1. hafta mücadelesi kapsamındaki Galatasaray - Arca Çorum FK maçı 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak.

GALATASARAY - ARCA ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek müsabaka Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY - ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın canlı yayın kanalı açıklandı. Galatasaray ile Arca Çorum FK arasındaki Süper Lig açılış mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.