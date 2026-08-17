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CANLI | Samsunspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yeni sezona giren Samsunspor, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında Göztepe karşısında alacağı galibiyetle hem lige iyi bir başlangıç yapmak hem de Avrupa hedefi doğrultusunda moral kazanmak istiyor. Peki, Samsunspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar A Spor'da!

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CANLI | Samsunspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor-Göztepe maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında heyecan Samsunspor-Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsunspor, sezonun ilk maçında sahasında Göztepe'yi mağlup ederek lige galibiyetle başlamak istiyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Samsunspor-Göztepe maçı saat kaçta?", "Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda?" ve "Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor.

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk hafta karşılaşması 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, Süper Lig'de ilk haftanın kapanış karşılaşması olacak.

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Göztepe maçı saat 21.30'da başlayacak.

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Göztepe karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Guarino, Borevkovic, Tomasson, Celil, Sekongo, Makoumbou, Emre, Sousa, Mouandilmadji

Göztepe: Arda, Taha, Bokele, Sundberg, Matos, Miroshi, Arda, Cherni, Antunes, Henrique, Armstrong

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