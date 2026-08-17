CANLI | Samsunspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yeni sezona giren Samsunspor, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında Göztepe karşısında alacağı galibiyetle hem lige iyi bir başlangıç yapmak hem de Avrupa hedefi doğrultusunda moral kazanmak istiyor. Peki, Samsunspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar A Spor'da!
Samsunspor-Göztepe maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında heyecan Samsunspor-Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsunspor, sezonun ilk maçında sahasında Göztepe'yi mağlup ederek lige galibiyetle başlamak istiyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Samsunspor-Göztepe maçı saat kaçta?", "Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda?" ve "Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor.
SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Samsunspor ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk hafta karşılaşması 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, Süper Lig'de ilk haftanın kapanış karşılaşması olacak.
SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?
Samsunspor-Göztepe maçı saat 21.30'da başlayacak.
MAÇ GÜNÜ 💪#SamsununMaçıVar#Samsunspor #AtatürklüArma #SAMvGÖZ pic.twitter.com/aV5U0oi8Yd— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) August 17, 2026
SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Bugün 17 Ağustos 2026 #GöztepeninMaçıVar pic.twitter.com/Fr5vXbTFUR— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 16, 2026
SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsunspor-Göztepe karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Mendes, Guarino, Borevkovic, Tomasson, Celil, Sekongo, Makoumbou, Emre, Sousa, Mouandilmadji
Göztepe: Arda, Taha, Bokele, Sundberg, Matos, Miroshi, Arda, Cherni, Antunes, Henrique, Armstrong
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