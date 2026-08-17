CANLI | Samsunspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yeni sezona giren Samsunspor, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında Göztepe karşısında alacağı galibiyetle hem lige iyi bir başlangıç yapmak hem de Avrupa hedefi doğrultusunda moral kazanmak istiyor. Peki, Samsunspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar A Spor'da!