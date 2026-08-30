Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 3. hafta heyecanında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'u eleyerek lig aşamasına kalan sarı-lacivertliler, Samsun deplasmanında da kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Samsunspor ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan mücadelesi verecek. Futbolseverler, kritik mücadele öncesinde "Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri...

Samsunspor-Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 3. hafta heyecanı sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Samsunspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Süper Lig'in ilk iki haftasında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, Samsun deplasmanından da üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Samsunspor ise ilk iki haftada topladığı 4 puanın ardından güçlü rakibi karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Samsunspor-Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar A Spor.com'da...

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü karşı karşıya gelecek.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA 3 PUAN ARAYACAK

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ikinci haftada ise sahasında Konyaspor ile karşılaşırken, Samsunspor sezonun ilk haftasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Samsunspor - Fenerbahçe maçını Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yücel Büyük olacak.

SAMSUNSPOR İLE FENERBAHÇE 67. RANDEVUDA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor ile ligde 67. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Samsun'da zorlanıyor. Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.



Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 10 müsabakada taraflar, sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.



FARKLI GALİBİYETLER



Fenerbahçe, 1993-1994 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.



Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0'lık skorlarla yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

SAMSUNSPOR: OKAN, MENDES, BOREVKOVIC, DIABATE, TOMASSON, WATT, CELİL, JARJU, SEKONGO, EMRE, FATİH

FENERBAHÇE: EDERSON, SEMEDO, SKRINIAR, AKE, LEVENT, KANTE, GUENDOUZI, İSMAİL, GREENWOOD, VEDAT, NENE

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte Samsunspor karşılaşması öncesinde dört oyuncunun forma giyemeyeceği açıklandı. Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Konyaspor karşılaşmasında kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu da FIFA protokolü gereği Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe maç günü paylaşımı

🏆 Trendyol Süper Lig 3. Hafta



🆚 Samsunspor

🗓 30 Ağustos Pazar

🕤 21.30

📍 Samsun 19 Mayıs Stadyumu

📲 #SAMvFB #MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker pic.twitter.com/CSrFrbu1Z2 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2026

Samsunspor maç günü paylaşımı