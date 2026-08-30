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Başakşehir-Kasımpaşa CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 3. hafta

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı İstanbul Başakşehir - Kasımpaşa karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk iki haftada 3 puan toplayan Başakşehir ile 4 puanla yoluna devam eden Kasımpaşa, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Başakşehir-Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Başakşehir-Kasımpaşa CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 3. hafta

Başakşehir - Kasımpaşa maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken İstanbul mücadelelerinden birinde İstanbul Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Ligin ilk iki haftasında 3 puan toplayan Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek puanını yükseltmek istiyor. Kasımpaşa ise 4 puanla geldiği Başakşehir deplasmanında yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Başakşehir-Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Başakşehir-Kasımpaşa CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 3. hafta - 1

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali , Emin, Opoku, Operi, Umut Güneş, Kemen, Skov Olsen, Shomurodov, Fayzullaev, Umut Bozok

Kasımpaşa: Andreas, Arous, Ilie, Ahmet Taha, Winck, Ayberk, Baldursson, Kerem, Mendes, Güven, Benedyczak

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul Başakşehir - Kasımpaşa maçı 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanıyor. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.30'da çaldı.

RAMS BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Başakşehir - Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

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