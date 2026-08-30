Başakşehir-Kasımpaşa CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 3. hafta

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı İstanbul Başakşehir - Kasımpaşa karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk iki haftada 3 puan toplayan Başakşehir ile 4 puanla yoluna devam eden Kasımpaşa, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Başakşehir-Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.