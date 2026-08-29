Gaziantep'te kazanan Çaykur Rizespor!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Karadeniz ekibi, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Emrecan Bulut ve 35. dakikada Ali Sowe kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golü 90. dakikada Victor Glado'dan geldi.

Bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alan Çaykur Rizespor, puanını 6'ya yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Gaziantep FK ise 4 puanda kaldı.

