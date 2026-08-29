Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u ile 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golünü 39. dakikada kendi kalesine Tanguy Zoukrou kaydederken, konuk ekibin golleri ise 72. dakikada Massdio Haidara ve 86. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.

Konyaspor'da oyuna 46. dakikada dahil olan Enis Bardhi, oyuna girdikten 2 dakika sonra gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Kocaelispor 6 puana yükselirken, TÜMOSAN Konyaspor 3 haftanın sonunda henüz puanla tanışamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada orta sahada topu kapan Melih'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



23. dakikada Berkan Kutlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Haidara'nın şutunu kaleci Deniz çeldi.



39. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Diogo Gonçalves'in şutunda meşin yuvarlak Zoukrou'ya çarparak ağlara gitti. 1-0

47'nci dakikada oyuna 1 dakika önce giren Bardhi, kendisiyle aynı dakikada oyuna giren Uğur Kaan Yıldız'a yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

65'inci dakikada Masuaku'nun ceza alanı sağ çaprazından içeriye ortasında Melih'in şutu az farkla auta çıktı.

72'nci dakikada Sousa'nın ceza alanı sol çaprazından içeriye ortasında Haidara'nın şutu ağlarla buluştu: 1-1.

86'ncı dakikada Show'un orta alanda ara pasıyla ceza alanına hareketlenen Metehan Altunbaş'ın şutunda top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşma Kocaelispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.