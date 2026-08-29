TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 3. hafta

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşıyor. İlk 2 haftada henüz puanla tanışamayan TÜMOSAN Konyaspor, bu sezonki ilk puanlarını almayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta 3 puanı hanesine yazdıran Kocaelispor ise deplasmanda çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Awaziem, Yhoan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Diogo, Colley, Muleka



Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Agyel, Gonçalo, Baku

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TÜMOSAN KONYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçı TSİ 19.00'da oynanıyor.

TÜMOSAN KONYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.