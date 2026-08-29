Gaziantep FK-Çaykur Rizespor CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 3. hafta

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK, 4 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep FK formunu sürdürmek istiyor. Çaykur Rizespor ise 3 puanla 13. sırada bulunuyor. Son olarak sahasında Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Rizespor tekrar çıkış peşinde. Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Ulrich Meleke, Gidado, Kozlowski, Abena, Sorescu, Hansen, Maxim, Stefan, Fuat Bavuk



Çaykur Rizespor: Fofana, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan, Mithat, Olawoyin, Laçi, Emrecan, Ahmed Kutucu, Ali Sowe

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GAZİANTEP FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor TSİ 21.30'da başladı.

GAZİANTEP FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.