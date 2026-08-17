Samsunspor - Göztepe CANLI (Samsunspor - Göztepe maçı canlı anlatım)
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Karadeniz ekibi Samsunspor, evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında heyecan Samsunspor-Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanıyor. Samsunspor sezonun ilk maçında sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE 11'LER:
Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Diabate, Tomasson, Celil, Makoumbou, Yalçın, Saikuba, Emre, Marius
Göztepe: Luka, Arda Okan, Godoi, Taha, Matos, Henrique, Antunes, Ege, Cherni, Miroshi, Armstrong
SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?
Samsunspor-Göztepe maçı saat 21.30'da başladı ve Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor.
SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsunspor-Göztepe karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.