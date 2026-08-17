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Samsunspor - Göztepe CANLI (Samsunspor - Göztepe maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Karadeniz ekibi Samsunspor, evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Samsunspor - Göztepe CANLI (Samsunspor - Göztepe maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında heyecan Samsunspor-Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanıyor. Samsunspor sezonun ilk maçında sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE 11'LER:

Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Diabate, Tomasson, Celil, Makoumbou, Yalçın, Saikuba, Emre, Marius

Göztepe: Luka, Arda Okan, Godoi, Taha, Matos, Henrique, Antunes, Ege, Cherni, Miroshi, Armstrong

Samsunspor - Göztepe CANLI (Samsunspor - Göztepe maçı canlı anlatım) - 1

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Samsunspor-Göztepe maçı saat 21.30'da başladı ve Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor.

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Göztepe karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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