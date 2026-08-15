Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan bu mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.







KONYASPOR-RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER



Tümosan Konyaspor: Bahadır; Uğurcan, Awaziem, Adil; Andzouana, Melih, Gonçalves, Arif; Deniz, Colley, Muleka.



Çaykur Rizespor: Fofana; Mithat, Mocsi, Sagnan, Ariss; Taylan, Laçi; Mebude, Varesanovic, Ahmed; Sowe.



KONYASPOR-RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı saat 19:00'da başladı. Karşılaşma Bein Sports 2'den naklen yayınlanıyor.



KONYASPOR-RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?



Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçını hakem Cihan Aydın yönetiyor. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mert Bulut yapıyor.



KONYASPOR-RİZESPOR MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?



Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının VAR koltuğunda Davut Çelik oturuyor. AVAR'da ise Suat Güz yardımcılığını yapıyor.