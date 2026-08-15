Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı izle: Ne zaman? Saati ve kanalı!
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mirel Radoi yönetimindeki ev sahibi ekip, kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puanı hedeflerken, Joao Pereira'nın çalıştırdığı Karadeniz ekibi zorlu deplasmandan en az bir puanla dönmek istiyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında farklı performanslar sergileyen iki takımın ilk hafta mücadelesi, ligin açılış haftasının çekişmeli karşılaşmalarından biri olacak. Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde!
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor arasındaki mücadeleyle devam edecek. Sezonun ilk haftasında sahaya çıkacak iki takım da lige moralli bir başlangıç yapabilmek için galibiyet arayacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Gaziantep FK, taraftar desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmayı amaçlarken, Corendon Alanyaspor ise deplasmanda alacağı sonuçla sezona güçlü bir mesaj vermek istiyor. İşte mücadelenin detayları!
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in ilk haftası kapsamındaki Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı, 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor MAÇI SAAT KAÇTA?
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Yasin Kol'un yöneteceği Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Tobiasz; Stefan, Kızıldağ, Abena, Perez; Bacuna, Camara; Kozlowski, Maxim, Sorescu; Stewart
Corendon Alanyaspor: Victor; Lima, Aliti, Akdağ; Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan; Hagi, Hwang, Ben Ali