Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı izle: Ne zaman? Saati ve kanalı!

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mirel Radoi yönetimindeki ev sahibi ekip, kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puanı hedeflerken, Joao Pereira'nın çalıştırdığı Karadeniz ekibi zorlu deplasmandan en az bir puanla dönmek istiyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında farklı performanslar sergileyen iki takımın ilk hafta mücadelesi, ligin açılış haftasının çekişmeli karşılaşmalarından biri olacak. Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde!