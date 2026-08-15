CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Eyüpspor’a transfer oldu

Beşiktaş, genç kalecisi Emre Bilgin’in bonservisiyle Eyüpspor’a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Eyüpspor’a transfer oldu

Beşiktaş, kalecisi Emre Bilgin'in bonservisiyle Eyüpspor'a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, genç file bekçisine yeni kulübünde başarılar diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin'in nihai transferi hususunda Eyüpspor'la anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, genç kaleciye yeni kulübünde başarılar dileyerek transferi kamuoyuna duyurdu.

#Eyüpspor #Beşiktaş #Emre Bilgin
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Dusan Vlahovic'ten şampiyonluk mesajı
Sonraki Haber
Dusan Vlahovic'ten şampiyonluk mesajı