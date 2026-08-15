Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Eyüpspor’a transfer oldu
Beşiktaş, genç kalecisi Emre Bilgin’in bonservisiyle Eyüpspor’a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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Beşiktaş, kalecisi Emre Bilgin'in bonservisiyle Eyüpspor'a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, genç file bekçisine yeni kulübünde başarılar diledi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin'in nihai transferi hususunda Eyüpspor'la anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş, genç kaleciye yeni kulübünde başarılar dileyerek transferi kamuoyuna duyurdu.