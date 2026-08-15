Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor’u son dakikada devirdi
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’u 90+7. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada penaltıdan Qazim Laçi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor yeni sezona 3 puanla başlarken, TÜMOSAN Konyaspor 0 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın ceza sahası önünde indirdiği topla buluşan Gonçalves'in bekletmeden sert şutunda top, kaleci Fofana'dan döndü.
10. dakikada topla ceza sahasına giren Mebude'nin sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlükle çıkardı.
28. dakikada ceza saha içinde Andzouana'nın topuk pasında Deniz Türüç'ün sert şutunda top yan direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
50. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü, topu çıkartarak gole izin vermedi.
64. dakikada ceza sahası içine topla hareketlenen Ahmed Kutucu'nun şutunda, kaleye giden topu Adil Demirbağ uzaklaştırdı.
90+3. dakikada Emrecan Bulut'un ceza sahasında savunma oyuncusunun müdahalesi sonrası yerde kalması üzerine hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını işaret etti.
90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Laçi, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert Bulut
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü (Dk. 68 Deniz Ertaş), Uğurcan Yazğılı, Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu (Dk. 83 Bardhi), Gonçalves (Dk. 68 Jevtovic), Arif Boşluk, Deniz Türüç (Dk. 68 Kramer), Colley (Dk. 60 Emir Bars), Muleka
Çaykur Rizespor: Fofana, Ariss, Sagnan, Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Laçi, Ahmed Kutucu (Dk. 84 Emrecan Bulut), Varesanovic (Dk. 68 Olawoyin), Mebude (Dk. 73 Faye), Sowe
Gol: Dk. 90+7 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Laçi, Dk. 70 Mebude, Dk. 79 Sowe, Dk. 90+6 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk. 90+6 Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor)