CANLI | Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor, MEDAS Konya Büyükşehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. İlhan Palut yönetimindeki ev sahibi ekip, kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puanı hedeflerken, Recep Uçar'ın çalıştırdığı Karadeniz ekibi zorlu deplasmandan en az bir puanla dönmek istiyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında farklı performanslar sergileyen iki takımın ilk hafta mücadelesi, ligin açılış haftasının çekişmeli karşılaşmalarından biri olacak. Konyaspor-Rizespor maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde!