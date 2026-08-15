CANLI | Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor, MEDAS Konya Büyükşehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. İlhan Palut yönetimindeki ev sahibi ekip, kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puanı hedeflerken, Recep Uçar'ın çalıştırdığı Karadeniz ekibi zorlu deplasmandan en az bir puanla dönmek istiyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında farklı performanslar sergileyen iki takımın ilk hafta mücadelesi, ligin açılış haftasının çekişmeli karşılaşmalarından biri olacak. Konyaspor-Rizespor maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde!
Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadeleyle devam edecek. Sezonun ilk haftasında sahaya çıkacak iki takım da lige moralli bir başlangıç yapabilmek için galibiyet arayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Konyaspor, taraftar desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmayı amaçlarken, Çaykur Rizespor ise deplasmanda alacağı sonuçla sezona güçlü bir mesaj vermek istiyor. İşte mücadelenin detayları!
KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in ilk haftası kapsamındaki Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı, 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Güngördü; Masuaku, Awaziem, Demirbağ, Andzouana; Jevtovic, İbrahimoğlu; Muleka, Bardhi, Türüç; Kramer
Rizespor: Fofana; Ariss, Sagnan, Mocsi, Şahin; Antalyali, Laci; Mihaila, Olawoyin, Mebude; Sowe