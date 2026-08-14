Trendyol Süper Lig'de çipli top ve gol çizgisi dönemi!

Trendyol Süper Lig 2026/2027 sezonunda çipli top ve gol çizgisi teknolojilerinin kullanılacağı açıklandı.

Süper Lig'de yeni sezonda çipli top ve gol çizgisi teknolojisinin kullanılacağı açıklandı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: Süper Lig'de 'çipli top' olarak bilinen bağlantılı top teknolojisini ve gol çizgisi teknolojisini hayata geçirirken, halihazırda kullandığımız yarı otomatik ofsayt sistemini de Advanced VAR sistemiyle daha ileri bir seviyeye taşıyacağız.