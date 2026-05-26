Sarı-Lacivertli camiada göreve gelmesi halinde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transferde hem birbirleriyle hem de ezeli rakipleri Galatasaray ile yarış halinde.
Özellikle Aziz Yıldırım'ın, transfer bütçesini artırmak için maaş yükü yüksek isimlerle yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.
F.BAHÇE VE G.SARAY KARŞI KARŞIYA!
Fransa basınından Le10sport'un İtalya basınından La Gazetta dello Sport'tan derlediği habere göre Süper Lig'in iki devi için transfer piyasası giderek kızışıyor. Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken genç yıldız için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferde karşı karşıya geldiği iddia edildi.
HÜCUMDA DURDURULAMIYOR!
Bu sezon 45 maçta 26 gol ve 11 asist ile 37 gol katkısı sağlayan Mason Greenwood isim, hücum hattındaki etkili performansıyla takımının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Ancak oyuncunun yüksek bonservis değeri nedeniyle takımının ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.