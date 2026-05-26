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Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin transferi için temaslara başladı!

Fenerbahçe ile Galatasaray, gösterdiği performansla Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden birisi için transfer yarışına girdi. Yıldız oyuncunun kulübünün ise transferde talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin transferi için temaslara başladı!

Trendyol Süper Lig'i üst üste 4. kez şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin transferi için temaslara başladı!

Sarı-kırmızılılar ligde üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmak ve Devler Ligi'nde rekabet edebilmek için gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin transferi için temaslara başladı!

Fenerbahçe'de de seçim süreci yaklaşırken transferde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin transferi için temaslara başladı!

Sarı-Lacivertli camiada göreve gelmesi halinde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transferde hem birbirleriyle hem de ezeli rakipleri Galatasaray ile yarış halinde.

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin transferi için temaslara başladı!

Özellikle Aziz Yıldırım'ın, transfer bütçesini artırmak için maaş yükü yüksek isimlerle yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin transferi için temaslara başladı!

F.BAHÇE VE G.SARAY KARŞI KARŞIYA!

Fransa basınından Le10sport'un İtalya basınından La Gazetta dello Sport'tan derlediği habere göre Süper Lig'in iki devi için transfer piyasası giderek kızışıyor. Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken genç yıldız için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferde karşı karşıya geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin transferi için temaslara başladı!

HÜCUMDA DURDURULAMIYOR!

Bu sezon 45 maçta 26 gol ve 11 asist ile 37 gol katkısı sağlayan Mason Greenwood isim, hücum hattındaki etkili performansıyla takımının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Ancak oyuncunun yüksek bonservis değeri nedeniyle takımının ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin transferi için temaslara başladı!

ROMA ONU ÇOK İSTİYOR!

İngiliz oyuncuya yalnızca Türkiye'den değil, Avrupa'nın farklı liglerinden de ciddi ilgi var. Özellikle Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin transferi çok istediği konuşuluyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin transferi için temaslara başladı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım kozunu kullanarak oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öne sürülürken, Fenerbahçe'nin ise güçlü bir kadro ile 2. ön eleme turundan Devler Ligi'ne katılmayı hedeflediği ve transferde avantaj yakalamayı hedeflediği belirtiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin transferi için temaslara başladı!

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Öte yandan Marsilya yönetiminin Greenwood için en az 50 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor. Bu rakamın karşılanması halinde İngiliz yıldız, Michy Batshuayi'nin Chelsea'ye 39 milyon euro'luk transferini geride bırakarak kulüp tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçebilir.

İŞTE O HABER:

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin transferi için temaslara başladı!

"Greenwood'un transfer ücreti belirlendi, Marsilya tarihi bir transferi tamamlamak istiyor!"

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin transferi için temaslara başladı!

"Özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transferde kıyasıya bir rekabet var"

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin transferi için temaslara başladı!

"Marsilya, en az 50 milyon euro elde etmek istiyor"

#Galatasaray #Fenerbahçe #Aziz Yıldırım #Hakan Safi #Trendyol Süper Lig #Chelsea #Michy Batshuayi #Şampiyonlar Ligi #Süper Lig
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