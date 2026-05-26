Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin transferi için temaslara başladı!

Fenerbahçe ile Galatasaray, gösterdiği performansla Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden birisi için transfer yarışına girdi. Yıldız oyuncunun kulübünün ise transferde talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...