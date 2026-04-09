CANLI İZLE | Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de kritik erteleme maçı! Çaykur Rizespor ile Samsunspor, 27. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki Rayo Vallecano maçı nedeniyle ertelenen bu dev randevu, her iki takımın da sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor. 30 puanla 12. sırada yer alan Rizespor, son iki maçta aldığı yenilgilerin ardından çıkış arıyor. 36 puanla 7. sırada bulunan Samsunspor ise Avrupa kupalarına giden yolu açık tutmak için galibiyet peşinde. Peki Rizespor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karadeniz derbisinin heyecanı, maç saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde.