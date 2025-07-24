Başkent ekibinin açıklamasına göre Gençlerbirliği, Türkiye'de daha önce Corendon Alanyaspor forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Pedro Pereira ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola Benfica altyapısında başlayan Pedro Pereira sırasıyla; Benfica, Sampdoria, Genoa, Bristol City, Crotone, Monza ve Türkiye'de Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da forma giydi.
Pedro Pereira Gençlerbirliği'nde ✍️ Gençlerbirliği, İtalya'nın Monza takımında forma giyen Pedro Pereira'yı kadrosuna kattı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ülkemizde daha önce Corendon Alanyaspor forması giyen Pedro Pereira ile anlaştı. Başkent ekibi, 27… pic.twitter.com/9CCjxiU113— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) July 24, 2025