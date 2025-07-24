Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak İtalya'nın Monza takımında forma giyen Portekizli sağ bek oyuncusu Pedro Pereira'yı transfer ettiğini duyurdu.

Başkent ekibinin açıklamasına göre Gençlerbirliği, Türkiye'de daha önce Corendon Alanyaspor forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Pedro Pereira ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Benfica altyapısında başlayan Pedro Pereira sırasıyla; Benfica, Sampdoria, Genoa, Bristol City, Crotone, Monza ve Türkiye'de Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da forma giydi.