İzmir ekibinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Amin Cherni, kendisini 3+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sportif Direktörümüz Ivan Mance, transferle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Cherni'nin genç bir oyuncu ve sözleşmesinin son yılında olması, bu transferi bizim için bir fırsata dönüştürdü. Tunus Milli Takımı'nın da oyuncusu ve eğer başarılı bir sezon geçirirse, Dünya Kupası'nda oynama şansı oldukça yüksek. Kendisini kadromuza kattığımız için mutluyuz. Umuyorum ki başarılı bir sezon geçirip takımımıza iyi katkılar sağlayacak."

Ailemizin yeni üyesi Amin Cherni'ye bir kez daha hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz.